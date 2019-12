Alunos da Escola Jaime Moniz participaram no primeiro debate MadeiraMUN

Cinco alunos da Escola Secundária Jaime Moniz, no Funchal, participaram esta terça-feira, 17 de Dezembro, no primeiro debate ‘Model United Nations’ realizado na Madeira (Madeira MUN) no âmbito do Parlamento dos Jovens.

‘A Crise na Venezuela’ e o ‘Combate à Pobreza’ foram os temas em discussão que pretenderam desenvolver nos alunos, delegados representantes de diversos países, o espírito crítico, bem como a capacidade de argumentação e apresentação oral das suas ideias.

Ao longo do dia, os vários delegados, oriundos de diferentes escolas da região, tiveram a possibilidade de debater assuntos tão diferentes como saúde, educação, segurança, desemprego, agricultura, entre outros, num ambiente salutar, respeitador e colaborativo.

Os cinco alunos da Jaime Moniz, Luísa Tovela, delegada do Irão, Tiago Maia, delegado da Argentina, Joana Abreu, delegada da Austrália, Nídia Abreu, delegada da República Democrática do Congo, e Francisca Fernandes, delegada da África do Sul, consideraram a actividade muito interessante e esclarecedora no que diz respeito à colaboração internacional na resolução de problemas internos de um determinado país.

No final da sessão, Tiago Maia foi distinguido como melhor delegado da primeira sessão MadeiraMUN que teve lugar na Câmara Municipal do Funchal.