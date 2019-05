Aluno da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniço é bicampeão mundial em cálculo mental

Jorge Emanuel Moreira Correia, aluno de 9.º ano da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniço, sagrou-se, pelo segundo ano consecutivo, campeão mundial de Cálculo Mental do seu escalão no Campeonato SuperTmatik.

Obteve novamente o primeiro lugar, entre os 26 250 participantes do seu escalão, oriundos de diferentes países. Ainda no mesmo escalão, o aluno João Lucas Andrade ficou em 29.º lugar.

É de salientar que participaram alunos dos diferentes anos escolares destacando-se no 5.º ano a aluna Francisca Gomes, posição 89ª em 41370 concorrentes; no 6ºano, o aluno Afonso Gouveia, posição 163.ª em 38150 participantes; no 7º ano, o aluno Afonso Nóbrega posição 70.ª em 35 420 e no 8.ºano, a aluna Renata Luís em 73.º no universo de 30800.