Altares de São João arrancam hoje no Funchal e terminam segunda-feira

Arranca hoje, às 18 horas, na Praça do Carmo, a edição 2019 dos Altares de São João, iniciativa promovida pela Câmara Municipal do Funchal (CMF) com o intuito de manter e recriar a tradição dos santos populares, valorizando a cultura madeirense e impulsionando o comércio local, trazendo ‘vida’ e dinâmica às ruas da cidade.

Com animação diária garantida das 17h às 22 horas, os Altares de São João decorrem de 19 a 24 Junho em algumas ruas características da baixa do Funchal, nomeadamente na Travessa dos Reis, Rua da Conceição, Rua da Figueira Preta, Rua da Cooperativa Agrícola e Praça do Carmo, onde a autarquia voltou a construir o seu altar de São João.

Deste cartaz fazem parte diversas actuações musicais desde a Banda Municipal do Funchal, Associação Geringonça, Grupo de Folclore da Boa Nova, Tuna Universitária da Madeira, Marchas dos Ginásios Municipais, Grupo de Folclore Monte Verde, Banda Distrital do Funchal, Banda D’Além, Xarabanda, Rosa Madeira e os Fados Funcho, Beatriz Silva Fado, Márcio Amaro & Banda, Tiago Sena Silva, Aoakaso, Mariachi México Madeira, Sandra & Ricardo, EletroBand, D’Repente, Ferdinando Barros, Tuna D’Elas e o grupo de animação Teatro Bolo do Caco.

Os Altares de São João são uma organização do Município do Funchal que conta com diversos parceiros desde grupos musicais, associações e comerciantes locais.