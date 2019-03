ALM contratula-se com inclusão do ‘Sítio de Cetáceos da Madeira’ na Rede Natura 2000

A Assembleia Legislativa da Madeira aprovou, unanimemente, a 14 de Março, um voto de congratulação pela inclusão do Sítio Cetáceos da Madeira (SIC) na Rede Natura 2000.

A Região Autónoma da Madeira assumiu, desde sempre, uma estratégia concertada para a defesa intransigente do mar. Foi com base nesse compromisso que a Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais candidatou o ‘Sítio Cetáceos da Madeira’ para integrar a Rede Natura 2000 assumindo-se como um projecto de enorme relevância no panorama europeu e mundial. Trata-se de uma rede de áreas designadas para conservar os habitats e as espécies selvagens raras, ameaçadas ou vulneráveis na União Europeia.

Desde o passado mês de Dezembro, o “Sítio Cetáceos da Madeira” passou a integrar a Rede Natura 2000, sendo reconhecida como a maior reserva para cetáceos em todo o Atlântico Norte, abrangendo uma área de 682 mil hectares de águas protegidas.

Segundo nota da Secretaria do Ambiente, esta é a primeira área de Portugal específica para a protecção das baleias, dos golfinhos e de outros animais, tais como o lobo-marinho e a tartaruga-comum. “Todas estas espécies que habitam no mar da Madeira beneficiam, assim, de condições favoráveis para o seu desenvolvimento, o que constitui também uma mais-valia para todos os madeirenses e para todos os visitantes e turistas que chegam à Região”, refere a mesma nota.

Esta distinção só é possível porque o arquipélago é “pioneiro no País” no que toca à conservação da natureza, onde se aplicam medidas efectivas e necessárias à concretização dessa conservação e onde dois terços do território são área protegida.