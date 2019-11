ALM assinala Dia Internacional da Eliminação da Violência Contra a Mulher

A Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) irá assinalar o Dia Internacional da Eliminação da Violência Contra a Mulher, com uma conferência/debate, no próximo dia 25 de Novembro, pelas 14h30, intitulado ‘Pela Eliminação da Violência contra as Mulheres: uma missão da sociedade’, que terá lugar no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

A assembleia marca esta data, que detém um carácter de especial importância, uma vez que este é um flagelo que continua a atingir a sociedade portuguesa. Para o efeito, serão oradores o Juiz Desembargador, Presidente da Comarca da Madeira, Paulo Barreto, e Alda Portugal, Professora na Universidade da Madeira, que trarão para o debate abordagens de áreas distintas, o Direito e a Psicologia, mas que se revelam essenciais para a temática em apreço.

Num evento aberto a toda a população, o objectivo é discutir formas de informar, prevenir e intervir juntos de vítimas e agressores.