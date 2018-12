Albuquerque visitou o Mercadinho de Natal de Machico, veja o vídeo

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visitou hoje o Mercadinho de Natal, no Largo da Praça, em Machico.

A IV edição do certame promovido pela MACHICO XXI - Associação de Promoção e Desenvolvimento Sociocultural conta com a participação de 22 instituições oriundas das freguesias do concelho.

O Mercadinho de Natal visa promover e divulgar a arte e as tradições do concelho junto do público local e visitante, designadamente a doçaria tradicional, os licores, as compotas, a sidra e os derivados da maçã, suspiros gourmet, assim como a pintura em tecidos, bijuteria e artigos em crochet.