Albuquerque visita via expresso da Ponta do Pargo

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, amanhã (dia 30 de Agosto), a empreitada de construção da via expresso Fajã da Ovelha – Ponta do Pargo.

A obra veio permitir a conclusão da ligação da Estrada Regional 101, entre a Raposeira e a Ponta do Pargo, com uma extensão de 5.705 metros.

A execução deste troço rodoviário foi dividida em duas fases. A segunda (entre a Fajã da Ovelha e o Amparo), agora concluída, representa um investimento de 20 milhões do Governo Regional da Madeira e permitiu o fim integral dos trabalhos.

Na primeira fase fizeram parte os trabalhos de escavação e revestimento provisório e definitivo dos túneis e galeria de emergência, canalização de três ribeiros e trabalhos de drenagem e impermeabilização, no interior dos túneis e respectiva galeria.

Já neste segundo troço foram executados dois viadutos com extensão de 165 e 225 metros sobre a Ribeira dos Marinheiros e sobre a Ribeira dos Câmbios, respectivamente, duas passagens superiores, ambas com extensão de 37 metros, para o restabelecimento do Caminho do Lombo e da Rua da Igreja, escavação e contenção de dois taludes e duas rotundas que permitem a ligação à ER 222 (Antiga ER 101).

Foram também executados trabalhos de drenagem, pavimentação, sinalização, instalação dos equipamentos de iluminação, segurança e de integração paisagística numa extensão aproximada de 3 800 metros.

Já em funcionamento, mas integrado nesta obra, está o troço entre a Raposeira e a rotunda da Fajã da Ovelha (cerca de 15 milhões).

No total, esta obra está orçada em cerca de 35 milhões de euros.

Recorde-se que a inauguração da via expresso entre a Faja da Ovelha e a Ponta do Pargo estava inicialmente prevista para o início de 2019, tendo Miguel Albuquerque actualizado, em Fevereiro, a previsão para a conclusão da ‘via rápida’ para este Verão, o que se veio a confirmar.