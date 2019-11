Albuquerque visita obras da ‘Via Expresso Fajã da Ovelha’

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, dia 28 de Novembro, pelas 10 horas, as obras em curso de construção da ‘Via Expresso Fajã da Ovelha – Ponta do Pargo – 2.ª Fase’, entre o sítio do Amparo e o centro da Ponta do Pargo.

De acordo com uma nota de imprensa, esta empreitada permitirá a conclusão da ligação da Estrada Regional 101, entre a Raposeira e a Ponta do Pargo.

“O traçado apresenta um perfil transversal tipo com nove metros na secção corrente a céu aberto, 9,60 metros nas secções em túnel e de 11,9 metros nos tabuleiros das obras de arte (viadutos e pontes)”, refere, acrescentando que “o troço final, entre o Amparo e o centro da freguesia da Ponta do Pargo, compreende a execução de dois viadutos com extensão de 173 e 160 metros sobre o Ribeiro Velho e sobre a Ribeira da Fajã Pequena, respectivamente, para além de uma passagem superior, com extensão de 40 metros, para o restabelecimento da Rua da Lombadinha, e de uma passagem inferior agrícola, para o restabelecimento da Rua do Salão de Cima”.

Adianta que fazem ainda parte da obra trabalhos de escavação e contenção de taludes e a construção de duas rotundas que permitem a ligação à ER 222 (Antiga ER 101).

“Serão também executados trabalhos de drenagem, pavimentação, sinalização, instalação dos equipamentos de iluminação, segurança e de integração paisagística, numa extensão aproximada de 1.500 metros”, acrescenta, referindo que “o troço final da Via Expresso entre o Amparo e o centro da freguesia da Ponta do Pargo irá representar um investimento de 9,3 milhões de euros por parte do Governo Regional da Madeira”.

Recorda também que já está em utilização o troço entre a Raposeira e o Amparo, que tem uma extensão de cerca de 4.700 metros. Esta ligação representou um investimento de 25,4 milhões de euros do Governo Regional da Madeira.