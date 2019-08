Albuquerque visita obra de construção do troço da via expresso entre a ribeira e o Arco de São Jorge

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, dia 28 de Agosto, pelas 11 horas, a segunda fase da obra de construção do troço da via expresso entre a ribeira de São Jorge e o Arco de São Jorge, cujos trabalhos tiveram início na semana passada.

A nova ligação tem uma extensão de 5.990 metros.

Recorde-se que a execução deste troço rodoviário foi dividida em duas fases, sendo que da primeira fase fizeram parte os trabalhos de escavação, revestimento provisório e definitivo e drenagem dos túneis 1 e 2, e parte do túnel 3 e as galerias de emergência 1, 5 e 6.

Foram ainda executadas as terraplanagens, parte da drenagem e estruturas de suporte do troço a céu aberto.

Nesta segunda fase da obra serão executados os restantes trabalhos em subterrâneo, três obras de arte com extensões compreendidas entre os 50 e os 290 metros e três rotundas que irão permitir a ligação da via expresso à rede viária existente.

Serão também executados trabalhos de terraplanagem, de drenagem e das estruturas de consolidação e suporte nos troços a céu aberto, assim como todos os trabalhos de pavimentação, sinalização e instalação dos equipamentos de iluminação, segurança, ventilação e rede de combate a incêndios.

Esta segunda fase está orçada em 14 milhões, no sub-troço entre a ribeira de São Jorge e São Jorge e 24 milhões para o sub-troço entre São Jorge e o Arco de São Jorge. A ambas as importâncias acresce IVA.