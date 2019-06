Albuquerque promete balcão do ‘brexit ‘em 15 dias

O presidente do Governo Regional garante que, no prazo de 15 dias, o balcão do brexit está a funcionar na Loja da Cidadão na Região. Trata-se de um instrumento ao serviço exclusivo de todos os madeirenses que residem actualmente no Reino Unido, ao qual os interessados podem recorrer sempre que necessitem de obter informações ou tratar de problemas em qualquer área do executivo madeirense.

Uma ajuda em três dimensões, pois para além da presencial, a comunidade pode recorrer a este serviço por telefone e através da internet. Os números serão divulgados em breve e visam ajudar os emigrantes a resolver problemas burocráticos que têm sentido nos últimos meses.

A novidade acaba de ser partilhada a cerca de mil madeirenses radicados no Reino Unido que jantam esta noite em Londres com Miguel Albuquerque.

O repasto organizado por Zita da Silva e Paulo Gouveia, em parceria com o DIÁRIO, decorre no amplo salão de festa do Ilec Conference Center, do Hotel Ibis Earl Court. É animado pelos “Amigos da Música” e contou também com a intervenção do embaixador de Portugal em Londres.

Na edição de amanhã do DIÁRIO conheça as mensagens que Miguel Albuquerque deixou à comunidade madeirense radicada no Reino Unido, numa era de incertezas e de desafios.