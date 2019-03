Albuquerque nas comemorações do 106.º aniversário do Corpo de Polícia Florestal

O Presidente do Governo Regional preside amanhã, 8 de Março, pelas 12 horas às Comemorações do 106.º Aniversário do Corpo de Polícia Florestal da RAM, na Praça Dr. João Abel de Freitas, em Santa Cruz.

O efectivo do Corpo de Polícia Florestal da RAM é composto por 74 elementos, dos quais quatro encontram-se em permanência na Ilha do Porto Santo.

A Região Autónoma dispõe de 25 Postos Florestais, dois deles no Porto Santo, infraestruturas que apoiam o serviço permanente de 24 horas do referido corpo de polícia.