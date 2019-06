Albuquerque na cerimónia de entrega de apoios no âmbito do PRODERAM

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside, na próxima segunda-feira, dia 17 de Junho, pelas 15 horas, no auditório da Secretaria Regional da Agricultura, no edifício Golden Gate, à cerimónia de entrega de apoios no âmbito do PRODERAM.

Lembre-se que, no passado dia 4 de junho, foram aprovadas 46 novas candidaturas aos apoios do PRODERAM 2020, totalizando um investimento total de 16.725.174,77 euros, com um valor total de apoio de 10.799.921,53€ (9.179.933,30€ de comparticipação FEADER e 1.619.988,23€ do Orçamento da Região Autónoma da Madeira).

Entre os projetos agora aprovados, avultam 28 candidaturas a ajudas para investimentos em explorações agrícolas, a investimentos de grande dimensão, que totalizam um investimento total de 4.242.345,78 euros, com um valor total de apoio de 2.213.218,71 euros (1.881.235,90 euros de comparticipação FEADER).

E ainda sete candidaturas ao apoio ao investimento na transformação/comercialização de produtos agrícolas, num investimento total de 10.541.982,66 euros, com um valor total de apoio de 6.705.614,42 euros (5.699.772,26 euros de comparticipação FEADER).

Destacam-se também sete candidaturas a ajudas para o arranque da atividade para os jovens agricultores (215.000 euros, 182.750 do FEADER e três candidaturas para apoio à prevenção da floresta contra incêndios florestais, catástrofes naturais e acontecimentos catastróficos, com investimento total de 1.036.945,48 euros e valor total de apoio de 981.242,36 euros (834.056,01€ de comparticipação FEADER).

Há ainda a considerar um apoio à conservação e à utilização e desenvolvimento sustentáveis de recursos genéticos na agricultura, num investimento de 393.241,57 euros, com um valor total de apoio de 389.186,76€ (330.808,75€ de comparticipação FEADER).

Foi igualmente aprovada uma candidatura a apoio à conservação de recursos genéticos florestais, num projeto orçado em 293.770,24 euros, que recebeu apoios de 293.770,24 euros (249.704,70€ de comparticipação do FEADER).

Finalmente, foram igualmente autorizadas duas candidaturas às ajudas para a nova participação em regimes de qualidade, que totalizam um investimento de 1.889,04 euros, com um valor total de apoio de 1.889,04 euros (1.605,68€ de comparticipação do FEADER).