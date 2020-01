Albuquerque ignora apelo de Rio

Miguel Albuquerque alegou nada saber do que disse ontem à noite Rui Rio a propósito do boicote declarado do PSD-Madeira à segunda volta das eleições directas para a liderança do PSD Nacional, para evitar comentar aquilo que o presidente nacional do Partido e recandidato à liderança classificou de lamentável, ao ponto de apelar ao bom senso dos dirigentes social-democratas madeirense.

“Não ouvi o que é que o presidente do partido disse”, justificou o presidente do PSD-M quando interpelado pelos jornalistas esta manhã à margem de uma visita no âmbito do Roteiro da Economia.

Esclarecido do lamento do dirigente nacional, Albuquerque mostrou-se irredutível: “Vou fazer aquilo que disse. A deliberação da Comissão Política está tomada Nem sequer nos passa pela cabeça outra decisão”, garantiu, reconfirmando que no sábado nenhuma sede do PSD na Região abrirá portas para o sufrágio nacional agendado decorrer entre as 14 e as 20 horas.