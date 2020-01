Albuquerque e outros dirigentes do PSD-M excluídos das ‘directas’ do partido no sábado

O presidente do Governo Regional e líder do PSD-Madeira, Miguel Albuquerque, o vice-presidente do Governo, Pedro Calado, a vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, o líder do grupo parlamentar, Jaime Filipe Ramos, e o secretário-geral do PSD-M, José Prada são algumas das figuras que o Expresso revela não verão os seus votos reconhecidos nas eleições directas do PSD, que se realizam no sábado. Segundo noticia hoje o jornal, o braço-de-ferro mantém-se e se o novo regulamento for cumprido, a lista de excluídos inclui ainda dois presidentes de câmara, vários deputados regionais e quase toda a comissão política do PSD-Madeira, escrevem os jornalistas Marta Caires e Miguel Santos Carrapatoso, pois o pagamento foi feito em numerário.

O PSD-Madeira garante que as urnas vão abrir sábado às duas da tarde em todas as sedes do partido na Região para receber os cerca de 2.500 militantes inscritos nos cadernos eleitorais. Já nas contas da direcção nacional, apenas 104 estão efectivamente em condições de exercer o voto, os que pagaram as quotas em conformidade com o novo regulamento, aprovado em Julho do ano passado, que determina que terá de ser através de multibanco (através de uma referência gerada de forma aleatória), cheque, vale postal (apenas autorizado para militantes com 60 anos ou mais), débito directo, cartão de crédito ou MB Way.

A maioria dos militantes na Madeira paga os 12 euros anuais das quotas directamente na sede e em numerário, preenchem um talão de depósito que o partido envia depois para o banco. “O processo é assim desde sempre, mas os sinais fizeram imediatamente soar os alarmes na sede nacional: teria existido um pagamento maciço de quotas, prática antiga usada para manipular eleições internas”, divulga o Expresso. As estruturas do partido cá rejeitam a tese e, continuam os jornalistas, garantem que os pagamentos foram feitos ao longo de várias semanas e que esses registos foram enviados para Lisboa.

O braço-de-ferro mantém-se, com o PSD-M a afirmar que ninguém será impedido de votar, “mesmo que os delegados das candidaturas protestem; o protesto será registado em actas e as actas enviadas para Lisboa”. Do lado da direcção nacional e das duas candidaturas, a garantia de quem nem mais um voto do que os 104 reconhecidos serão aceites. Todos os demais serão considerados nulos.

Segundo o Expresso, o ex-presidente do Governo Regional Alberto João Jardim, que apoia Rui Rio contra Luís Montenegro é um dos que estão nesta pouco mais de centena de militantes madeirenses que cumprem o regulamento.

A confirmar-se a anulação dos votos aos social-democratas madeirenses, o passo seguinte, avança o jornal, será a tentativa de impugnar as eleições. “Algo que preocupa pouco ou nada as campanhas de Rui Rio e de Luís Montenegro”, analisa o artigo, pois ambas as candidaturas concordam com a posição do Conselho de Jurisdição Nacional do PSD, que afirmou não haver excepções no cumprimento do regulamento para a Madeira.

Apesar da contenda, dizem os jornalistas que mais do que as directas, “a questão das quotas em dia interessa mais para outras contas: a escolha das novas comissões concelhias, cujo acto eleitoral está marcada para 17 de Janeiro”.