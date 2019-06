Albuquerque destaca “mais um polo de atracção para a Madeira e o Ribeiro Frio”

O presidente do Governo Regional visitou esta manhã, no Ribeiro Frio, uma unidade de Alojamento Local que nasceu numa das antigas casas de abrigo do Governo, vendida ao empresário Avelino Faísca e à sua mulher.

Miguel Albuquerque elogiou o espaço completamente remodelado e vocacionado para os turistas, e destacou a visão empreendedora do casal que já possui um “restaurante de excelência”, no Ribeiro Frio, complementado agora a oferta com um espaço de pernoita.

“Ainda bem que esta família adquiriu o antigo edifício e transformou-o nesta maravilha”, destacou o líder do governo, realçando “mais um polo de atracção para a Madeira e para o Ribeiro Frio”, através de um “excelente investimento, com bom gosto, qualidade e conforto”, que corresponde ao desejo do Governo Regional em termos de oferta de qualidade turística. “Esta é uma oferta de qualidade e juntamos o útil ao agradável, ou seja, juntamos um restaurante magnífico que é conhecido em toda a Madeira, ao alojamento local que era uma necessidade e um imperativo nesta que é das zonas mais visitadas da Região”, frisou Albuquerque.