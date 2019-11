Albuquerque assiste aos resultados do Projecto Life Madeira Lobo-marinho

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside amanhã, dia 27 de Novembro, pelas 09.30 horas, no auditório do Museu Casa da Luz, à cerimónia de abertura do workshop de encerramento do Projecto Life Madeira Lobo-marinho, onde serão dados a conhecer o trabalho e os resultados do projecto.

O projecto ‘Conservação do lobo-marinho na Madeira e desenvolvimento de um sistema de seguimento do seu estatuto de conservação’ iniciou em 2014 e termina no final deste ano e teve um orçamento de 1.143.364 euros, cofinanciado pelo Programa LIFE a 59%.

A iniciativa foi implementada pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza e pela Secretaria Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, em conjunto com a Fundação CBD-Habitat, de Espanha

O objectivo do projecto foi o de melhorar o trabalho de conservação do lobo-marinho na Madeira, iniciado em 1988, através da determinação do estado actual da população e do seu habitat, e do estabelecimento de um sistema de vigilância e monitorização eficaz, que conduzisse à elaboração de um Plano de Acção para a Conservação do Lobo-marinho na Madeira

Este Plano de Acção tem como objectivo assegurar a sobrevivência do Lobo-Marinho no Arquipélago, para que atinja um estado de conservação favorável (aumento da população, diminuição das interacções negativas com os humanos e aumento do apoio da população) através de medidas como a substituição dos covos nas Desertas, o aumento da vigilância contra a pesca ilegal e campanhas de informação social

Durante o projecto foram obtidos dados de GPS relativos à posição e profundidade de mergulho de animais, inventariaram-se todas as grutas da Madeira e Desertas e foram colocados mais de 30 sistemas fotográficos em 18 grutas, resultando em mais de 325.000 horas de seguimento destes espaços e mais de 500.000 fotografias.