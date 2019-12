Albuquerque afirma que “não houve polémica nenhuma” com as barraquinhas da Placa Central

“Não houve polémica nenhuma”. Foi desta forma que Miguel Albuquerque abordou a questão do licenciamento das barraquinhas de Natal, na Placa Central da Avenida Arriaga, no Funchal. O presidente do Governo Regional está a visitar o certame, que se estende até à Praça do Povo.

Miguel Albuquerque afirmou que “nós [Governo Regional] não brincamos naquilo que é essencial para a Madeira”. “Portanto, estamos a prosseguir aquilo que estava programado. Este espaço é organizado a partir de Janeiro. Demora muito tempo a organizar e não podemos brincar nestas situações”, assumiu o líder do executivo madeirense.

O presidente do Governo Regional disse que se encontra tudo a correr bem, que os madeirenses e turistas estão a afluir bem ao espaço. “Se houve polémica já está ultrapassada. Fizemos aquilo que devíamos fazer e se for preciso fazer, fazemos outra vez”, garantiu Miguel Albuquerque. Questionado sobre a preparação do Carnaval, que deverá também contar com barraquinhas na Placa Central, Albuquerque mostrou-se confiante de que se chegará a um acordo com a autarquia.

A posse administrativa do espaço das barraquinhas estende-se até 7 de Janeiro.

Bordado também pode ser moderno

Antes da sua visita às barraquinhas, Miguel Albuquerque inaugurou as mesas de Natal, no Teatro Municipal Baltazar Dias. Tal como explicou Susana Vacas, estamos a falar de oito mesas dedicadas ao tema ‘Madeira’.

“Tentamos representar a Madeira”, afirmou Susana Vacas, da Bordados Bordal.

“Isto é para as pessoas verem que o Bordado Madeira pode vir cá para fora e pode ser usado em mesas diferentes, modernas, com cor e com toalhas ricas, simples ou naperons fazem-se mesas lindas”, garantiu.