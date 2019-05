Água de Pena ‘ganha’ uma mercearia social

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, inaugurou esta quarta-feira a terceira mercearia social na Madeira, no Centro de Dia da Casa do Povo de Água de Pena. Depois do sucesso dos projectos instalados nos bairros da Ribeira Grande e Hospital, espaços que resultam de parcerias firmadas entre o Banco Alimentar e as instituições parceiras que reúnem as condições necessárias, eis que o concelho de Machico ganha uma nova valência.

Para quem não sabe, o objectivo destas mercearias sociais passa por conferir “mais dignidade e autonomia às famílias, libertando-as da pressão social de se dirigir a instituições de apoio, podendo, numa lógica de proximidade (no seu bairro), estar num espaço onde podem seleccionar os produtos de acordo com as suas preferências e necessidades”, conforme descreve a nota redigida pela secretaria.

“É uma grande satisfação ver que a Casa do Povo de Água de Pena e o seu Centro de Dia aceitaram um desafio que foi lançado há cerca de um ano, na sequência das duas mercearias sociais que já haviam nascido no Funchal. Tem sido um processo gradual e não tem sido tudo em simultâneo, porque temos de dar um passo de cada vez, mas sentimos que aqui, na Água de Pena, fazia sentido, pois temos muita população” distribuída “por cinco complexos habitacionais e um conjunto de população com certas características que nos pareceu que fazia sentido ter aqui também uma mercearia social”, evidenciou Rita Andrade na inauguração do espaço.

“Se por um lado assegura um conjunto de alimentos que são entregues, por outro lado ajuda as entidades de serem elas próprias a dinamizarem um conjunto de acções que lhes permita ter mais alimentos para disponibilizar à população”, esclareceu ainda secretária, destacando o factor de selecção como uma das valências das mercearias sociais através de um sistema de créditos.