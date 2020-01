Agitação no mar, possibilidade de neve e dia mais frio

Está em vigor até às 15 horas de hoje o aviso amarelo emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera para a costa Norte e Porto Santo devido à agitação marítima, estando previstas ondas de Norte com 4 a 4,5 metros de altura. A costa Sul não está sob aviso, as ondas serão de Sueste com 1 a 2 metros.

Hoje está prevista uma pequena decida da temperatura e poderá cair neve acima dos 1400/1600 metros de altitude, revela o IPMA. O dia será de chuva, com aguaceiros em geral fracos, em especial nas vertentes Norte e terras altas. O vento vai soprar moderado a forte (25 a 45 km/h), com rajadas até 80 km/h nas terras altas e até 60 km/h nos extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira, enfraquecendo gradualmente para moderado a partir da tarde.

No Funchal conte com períodos de céu muito nublado, aguaceiros fracos e pouco frequentes e vento fraco a moderado. É igualmente esperada uma pequena descida da temperatura, com a máxima a não ir além dos 19ºC, a mínima a cair para os 12ºC.

Com 12ºC de mínima estão também Caniçal, Porto Santo, Machico e santa Cruz, o primeiro com máxima de 16ºC, o segundo e terceiro de 17ºC e Santa Cruz com 18ºC.

Em Câmara de Lobos as temperaturas vão variar entre os 14ºC e os 19ºC; no Porto Moniz entre os 14ºC e os 18ºC; no Lugar de Baixo entre os 13ºC e os 19ºC. Santana, São Vicente e Ponta do Pargo e estão entre os locais mais frios, os dois primeiros com e 10ºC-16ºC e este último com 11ºC-16ºC como valores de referência. O Areeiro apresenta-se hoje com mínima de 2ºC e máxima de 4ºC; a Bica da cana com 2ºC e 5ºC, respectivamente.