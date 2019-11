Agitação marítima até amanhã motiva avisos do IPMA e da Capitania do Porto do Funchal

Está em vigor um aviso amarelo para agitação marítima na costa Norte e Porto Santo emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que já motivou também um aviso da Capitania do Porto do Funchal para que os barcos permaneçam nos portos de abrigo. São esperadas ondas de Noroeste com 4 a 4,5 metros de altura até às 3 horas da madrugada de amanhã, segundo o IPMA. A Capitania estende o aviso de aviso de agitação marítima forte até às 6 horas de quinta-feira, com as ondas a diminuírem nessa altura para 3 a 4 metros e o vento a evoluir em sentido inverso, sendo superior a 40km/h no final do período.

Quanto à costa Sul, não está sob aviso de mau tempo, sendo de esperar ondas de Sudoeste com 1 a 2 metros. A temperatura da água do mar mantém-se nos 22ºC.

Quanto à restante previsão para o dia de hoje, o IPMA anuncia para esta quarta-feira um dia com períodos de céu muito nublado, aguaceiros fracos nas vertentes Norte e terras altas até ao início da manhã, e períodos de chuva fraca a partir do final da tarde. O vento será fraco a moderado, soprando por vezes forte, até 40 km/h, até ao início da manhã. Começará de Noroeste, rodando para o quadrante Oeste a partir da tarde.

No Funchal poderá chover no final do dia. De resto espera um dia com muitas nuvens em alguns períodos e vento fraco, que se vai tornar moderado.