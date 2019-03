Agente da PSP da Madeira triunfa no Campeonato Nacional Militar de Corta Mato

Decorreu na sexta-feira, 29 de Março, na Escola da Guarda, em Queluz, Portugal continental, o Campeonato Nacional Militar de Corta Mato, que contou com a participação de equipas dos três Ramos das Forças Armadas, da GNR e da PSP.

A Agente Principal Luísa Freitas, do Comando Regional da Madeira, venceu a prova no respectivo escalão e foi a vencedora absoluta do Campeonato Nacional Militar Feminino.

Refira-se que, com este resultado, a referida agente da PSP Madeira irá representar a PSP no Campeonato Internacional das Forças Armadas que realizar-se-á no próximo mês de Outubro, na China.