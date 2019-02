AFM defende estrutura do Nacional da Madeira

A direcção da Associação de Futebol da Madeira (AFM), após a reunião ordinária de hoje emitiu um comunicado a condenar as declarações proferidas por diversos comentadores, afirmando que “um resultado negativo não é motivo para a ofensa à dignidade e ao profissionalismo de quem dá o seu melhor em prol do seu clube”.

A AFM também vincou que “solidariza-se com o seu filiado em todas as acções que achar por bem desenvolver para que o bom nome do clube e de todos aqueles que, de uma forma ou de outra, foram lesados por certos comentadores que envergonham o que de bom tem o desporto, vejam reparados os danos materiais e morais causados”.