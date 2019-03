Aeroportos da RAM registaram 3,3 milhões de passageiros em 2018

De acordo com os dados apurados pela Direcção Regional de estatística da Madeira (DREM), o movimento de passageiros nos aeroportos da RAM decresceu 0,9% comparativamente a 2017.

Os aeroportos da RAM registaram em 2018 um movimento de aproximadamente 3,3 milhões de passageiros.

Tanto o aeroporto da Madeira como o do Porto Santo contribuíram para esta quebra no movimento de passageiros, com variações negativas de 0,7% e 6,1%, respectivamente.

A carga aérea movimentada no conjunto dos dois aeroportos da RAM foi de 3,2 mil toneladas, traduzindo um aumento de 10,0% face a 2017.