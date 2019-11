Administração Regional da Madeira tem mais 300 funcionários do que há um ano

A Administração Regional da Madeira tinha a 30 de Setembro de 2019 um total de 19.419 funcionários públicos ao serviço, o que resulta em +1,6% face ao mesmo período de 2018 (19.119). Ou seja, entre entradas e saídas o saldo é positivo em mais 300 no espaço de um ano.

Segundo os dados da Síntese Estatística do Emprego Público (SIEP), divulgada ontem pela Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP), todo o país contava no final de Setembro com 689.760 trabalhadores ao serviço, resultando num aumento de 2,8% face ao período homólogo. Ou seja, mais 18.456 funcionários públicos.

Comparativamente às outras administrações públicas (Central, dos Açores, Local e Fundos da Segurança Social), a da Madeira foi a que menos cresceu percentualmente e em número, sendo que, por exemplo, a do arquipélago vizinho foram o dobro (mais 632 funcionários públicos açorianos e +3,5%).

Ainda assim, registe-se que o 3.º trimestre de 2019 (Julho a Setembro) fica marcado como o maior número de funcionários públicos na Madeira afectos à Administração Regional dos últimos 13 trimestres. Ou seja, desde o final de Junho de 2016 (19.627).

Há dois anos (30 de Setembro de 2017), o número de funcionários públicos na Madeira atingiu o valor mais baixo (19.031) desde que no final de 2011 se começou a divulgar essa informação. Aliás, há cinco trimestres consecutivos que cresce o número de funcionários públicos madeirenses.

Há a acrescentar os funcionários dos Fundos de Segurança Social da Administração Regional da Madeira, cujo número no final do 3.º trimestre ascendiam a 1.354, o menor subtotal desde 30 de Setembro de 2016 (1.424).

Refira-se que não estão incluídos os funcionários públicos afectos aos diversos organismos da Administração Central, mas que prestam serviço na Região Autónoma, bem como os funcionários das 11 Câmaras Municipais e 54 Juntas de Freguesia da Região.