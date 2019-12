ADENORMA e Fundação São João de Deus recebem Prémio BPI ‘la Caixa’ Rural

ADENORMA e Fundação São João de Deus são as duas entidades da Região que foram distinguidas pelo prémio BPI ‘la Caixa’ Rural. Esta iniciativa atribuirá 750 mil euros a 22 projectos sociais em meios rurais de todo o país.

Incentivar grupos de pessoas mais velhas a resolver problemas nas suas comunidades rurais, apoiar pessoas carenciadas incluindo a família e cuidadores informais, assegurar cuidados continuados e ações paliativas, e promover o voluntariado geral ou especializado, são alguns dos 22 projectos distinguidos na 1ª edição do Prémio BPI ‘la Caixa’ Rural que visa apoiar projectos de acção social em zonas rurais em diferentes áreas prioritárias como o envelhecimento, incapacidade, pobreza e exclusão social, integração laboral, interculturalidade e coesão social e saúde.

A Fundação São João de Deus será apoiada com 39.350 euros no âmbito do projecto Academia da Memória, que visa implementar acções de rastreio e prevenção da degeneração da saúde mental, num processo de estimulação cognitiva baseado em jogos de memória, assim como apoiar idosos autónomos, residentes nas suas habitações e cuidadores interessados em implementar os jogos de memória com as pessoas a cargo.

Já a ADENORMA - Associação de Desenvolvimento da Costa Norte da Madeira vai receber 1.980 euros para o projecto de teleassistência móvel para idosos, que visa dotar pessoas idosas em situação de isolamento, de um serviço de teleassistência móvel, com ligação aos bombeirom e assim fortalecer o sentimento de segurança e a tranquilidade dos beneficiários, fomentando o envelhecimento activo, fora de casa.

Prémios BPI “la Caixa” distribuíram 3,75 milhões de euros em 2019

Os Prémios BPI “la Caixa” 2019 são uma iniciativa conjunta do BPI e da Fundação “la Caixa” e destinam-se a apoiar financeiramente projectos que promovam a melhoria da qualidade de vida e a igualdade de oportunidades de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Em 2019, foram cinco os Prémios BPI “la Caixa”, no valor total de 3,75 milhões de euros para apoiar mais de 20 mil beneficiários de 120 projectos.

Em média, foram recebidas 174 candidaturas por prémio. No total, foram recebidas 870 candidaturas de projectos de instituições privadas sem fins lucrativos.

Os prémios inserem-se na política de responsabilidade social do Banco e são financiados pela Fundação “la Caixa”. As duas entidades estabeleceram um acordo de colaboração para o desenvolvimento de projectos de carácter social e cultural em Portugal após a entrada do BPI no grupo CaixaBank.