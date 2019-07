Actualmente há 115 pessoas em situação de sem-abrigo no centro do Funchal

O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, presidiu, esta manhã, à abertura da III Conferência Municipal sobre ‘Estar em Situação de Sem-Abrigo’, evento que decorre durante o dia de hoje (3 de Julho) no Teatro Municipal Baltazar Dias, dedicado ao tema ‘Percursos de Inclusão’.

Miguel Silva Gouveia começou por reconhecer que, apesar do trabalho “contínuo e de proximidade no que concerne a temáticas de inclusão”, “os números das pessoas em situação de sem-abrigo demonstram que a batalha da inclusão está longe de ser ganha”.

“Recordo que no passado Outubro de 2017 estavam identificadas cerca de 67 pessoas em situação de sem-abrigo só no centro do Funchal, sendo que, actualmente, o número ascende a 115 pessoas”, aponta o autarca.

A seu ver tal significa que “por um lado o diagnóstico liderado pela autarquia está a ser eficaz, mas que é impreterível continuar a investir nas terapias adequadas e num trabalho em rede, associando todas as entidades e sociedade civil num papel diferenciador”.

“É imprescindível que se coloque as pessoas no centro das acções e tem sido essa a visão da autarquia ao longo destes quatro anos, trabalhando junto de instituições e parceiros num investimento anual de cerca de 100 mil euros”, vincou.

Miguel Silva Gouveia terminou salientando que “é necessário analisar a causa-raiz de cada uma das situações de sem-abrigo, para que então consigamos obter um leque de razões e fundamentos, por exemplo situações de toxicodependência, alcoolismo, bem como patologias psiquiátricas ou psicologias. Subsequentemente é necessária a mobilização de todos e, enquanto sociedade, de termos uma resposta comum e integrada de todos os serviços. Só assim, a inclusão será uma realidade, evoluindo do diagnóstico para a fase efectiva de resolução dos casos de pessoas em situação de sem-abrigo”.