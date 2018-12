Acompanhe os assuntos que estarão na ordem do dia esta quinta-feira

Plenário do GR

O Governo Regional (GR) reúne-se em sessão plenária, pelas 15 horas, na Quinta Vigia.

‘As Monas Lisas’

Sobe a palco, pelas 21 horas, no Cinemax- Marina Shopping a comédia ‘As Monas Lisas’, criado pelo Teatral - Grupo Teatral de São Gonçalo.

Uma produção de Wilson Coca, com encenação de Roberto Costa.

Sinopse: ‘As Mona Lisas’ – Comédia conta a história de três “gays super divertidos” que dividem um apartamento onde tudo, mas tudo mesmo pode acontecer... Luiza, vendedora de produtos de beleza, apaixona-se por Miguel, um rapaz que foi criado pelos três gays como um filho. O tumulto instala-se quando D. Ravena, mãe de um deles, que desconhece a homossexualidade do filho, vai visitá-lo, peça com duração aproximada de uma hora e meia.

Reunião semanal da CMF

Reunião semanal da Câmara Municipal do Funchal (CMF), no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal. Recolha de declarações do executivo pelas 13 horas.

Workshop e conferência linguística

Conferência e workshop ‘Sociolinguística Variacionista e Sociofuncionalismo’, que terá como oradora a professora Márluce Coan, docente e investigadora da Universidade Federal do Ceará, pelas 16 horas, no Campus da Penteada.

Exposição ‘Realidades sensoriais’

Inauguração da exposição ‘Realidades sensoriais’ de Vieira Rodrigues e Vítor Moinhos, pelas 18 horas, na Galeria Beltrão Coelho.

Iniciativa da Comissão de Utentes do Serviço Regional de Saúde

A Comissão de Utentes do Serviço Regional de Saúde realiza, pelas 13 horas, junto à entrada principal do Hospital Nélio Mendonça, uma iniciativa para denunciar o inaceitável cancelamento de consultas e os constrangimentos que causam aos utentes do Serviço Regional de Saúde. Esta iniciativa será.

Visita a uma exploração agrícola

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos, visita, pelas 10 horas, uma exploração agrícola na Calheta.

Concerto de órgão

Concerto e lançamento do CD comemorativo do 10.º aniversário do órgão da Igreja do Colégio, pelas 18 horas. A entrada é livre.

Trabalho discográfico, resulta de uma parceria com a Secretaria Regional do Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura e integra o programa de comemorações alusivo aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e do Porto Santo e será apresentado, em Concerto, pelo organista Paulo Silva, que interpreta obras de J.S.Bach, G. Bohm e Brahms, entre outros compositores.

Conferência ‘Solução EDI e Facturação Electrónica’

Terá lugar na sede da ACIF-CCIM, uma sessão alusiva ao tema ‘Solução EDI e Facturação Electrónica’, entre as 10h30 e as 12h30.

Entrega de certificados de formação

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside à entrega de certificados de formação a 39 formados da acção de formação ‘Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos’, pelas 14h30, no auditório da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas.

Resultados do programa de cancro oral

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, preside à cerimónia de apresentação dos resultados do 1º ano de execução do Programa de Intervenção Precoce do Cancro Oral da Região Autónoma da Madeira, PIPCO-RAM, pelas 11 horas, no Centro de Estudos e História do Atlântico, no Funchal.

Assinatura dos contratos programa dos Bombeiros Voluntários e Cruz Vermelha

Cerimónia de assinatura dos contratos programa com as Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários da Madeira e delegação regional da Cruz Vermelha Portuguesa, pelas 17h30, nas instalações do Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira, que conta com a presença do secretário regional da Saúde, Pedro Ramos.