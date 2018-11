ACIF participa no evento Sharing Islands 2018 – Sharing Economy Conference

No âmbito do projeto SharEEN, a ACIF-CCIM encontra-se a participar no ‘4th SHARING ISLANDS 2018’, em Tenerife, desde 29 de Novembro até ao dia 1 de Dezembro. A antecipar este evento, decorreu a 3.ª reunião do consórcio, no dia 28 de Novembro.

O consórcio do projecto SharEEN, um dos projectos piloto da call ‘Oportunidades para os empresários europeus na economia partilhada’, financiada pelo Parlamento Europeu, realiza o Sharing Islands 2018 – Sharing Economy Conference, evento este que oferece a oportunidade para trocar ideias, iniciativa e colaboração futura dentro da economia partilhada.

A ACIF-CCIM, enquanto representante na Madeira da Enterprise Europe Network, instrumento de apoio às empresas, co-financiado pela Comissão Europeia, assim como parceira do projeto SharEEN, é a entidade portuguesa co-organizadora do evento. O Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. é o principal organizador desta iniciativa.

O Sharing Islands foca-se em três dias sobre como gerar ecossistemas produtivos locais e passar de territórios competitivos para territórios colaborativos. No último dia, haverá um workshop sobre design e desenvolvimento de modelos de negócios colaborativos suportados por plataformas.

Importa referir que este projecto tem por objectivos identificar e categorizar as plataformas da economia partilhada, promover a troca de experiências e apoiar as PME europeias, as empresas sociais e outros actores relevantes a explorar as oportunidades oferecidas por este tipo de economia, bem como definir e criar serviços de apoio às PME das respectivas regiões de intervenção sobre esta nova vertente de negócio.