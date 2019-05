ACIF debate implicações do Brexit nas empresas portuguesas

A Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF) organiza, em parceria com a AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, um seminário sobre o Brexit: oportunidades e desafios para a PME, no dia 30 de Maio, para apresentar os resultados do Estudo CIP sobre as consequências para a economia e as empresas portuguesas, estando também prevista a realização de um espaço alargado para debate.

As negociações de saída da União Europeia por parte do Reino Unido (brexit) prosseguem com um nível de incerteza elevado, apesar de a data prevista para a sua efectivação ter sido novamente adiada até 31 de Outubro de 2019, justificando-se debates e perspectivas sobre o que poderá acontecer.

Esta acção, marcada para as 9h30, na sede da ACIF – Rua dos Aranhas, conta com a intervenção especializada de representantes da Autoridade Tributária e Aduaneira e da Direcção Geral da Actividades Económicas do Ministério da Economia, para explicar às empresas os impactos potenciais do Brexit ao nível da exportação de produtos e do comércio de serviços.

Destaque ainda para a presença do Delegado da AICEP no Reino Unido, Rui Boavista Marques, que vai proporcionar aos participantes uma informação atualizada sobre o estado das negociações Brexit.

Recorde-se que o Reino Unido é o 4.º mercado das exportações portuguesas de bens e o 1.º mercado de exportações de serviços, sendo necessário analisar os vários cenários estimados para o desenlace das negociações, especialmente no que diz respeito às implicações aduaneiras e pautais, mas também às barreiras não alfandegárias.