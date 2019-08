Abrigo da Heidi “é um exemplo excepcional”

Na “magnífica recuperação” do abrigo da Heidi, situado na Achada do Teixeira, Santana, “uma das zonas mais nobres e anos bonitas da Madeira”, a secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, aproveitou para lembrar que “O Governo Regional tem apostado na valorização e utilização sustentável dos espaço naturais, dinamizando este sector económico - Turismo de Natureza -, criando postos de trabalho e aumentando a oferta, enquanto protege e dignifica as nossas magníficas montanhas e deslumbrantes paisagens”.

A este propósito a governante lembrou a política de recuperação das casas de abrigo que permitiu que investimentos privados recuperassem património, como é o caso do Abrigo da Heidi, uma nova aposta do empresário Roland Bachmeier, estratégia que “já levou à recuperação de 19 casas de abrigo”, 6 concessionadas a privados, 7 disponibilizadas “para usufruto da população” e outras 6 cedidas a instituições sem fins lucrativos.

Susana Prada destacou ainda o “exemplo excepcional” que envolve a recuperação do imóvel na Achada do Teixeira, nomeadamente “O investimento nas energias renováveis, no tratamento das águas residuais e no aproveitamento da água, garantem a sustentabilidade e o equilíbrio certo, no ambiente envolvente”, afirmou.

“Está é a moldura certa para este belíssimo quadro”, concretizou a secretária com a tutela do Ambiente.