Abertas inscrições para curso de produção de antúrios e proteáceas

A Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, através da Escola Agrícola da Madeira, promove entre os dias 12 e 14 de Fevereiro, mais uma edição do curso de produção de antúrios e proteáceas, ao longo de 24 horas de formação, de modo a assegurar a melhoria contínua das competências dos produtores, neste caso na produção de flores, aliando o saber à agricultura.

O curso de produção em antúrios e proteáceas é ministrado por técnicos da Direcção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural com grande experiência na área da floricultura e que conta, para além de uma componente de conhecimentos teóricos, de uma forte componente prática, nomeadamente com a visita a explorações de produção de flores e ao Centro de Floricultura na Ponta do Sol.

O curso é gratuito, tal como o transporte, para São Vicente, e os interessados poderão inscrever-se no portal https://forms.gle/hWwvpaWuyPzv9FtY7, através do e-mail [email protected] ou ainda pelo número de telefone 291145455.

Refira-se que a Escola Agrícola da Madeira, desde 2017, já promoveu três cursos em produção de antúrios e proteáceas, para um total de 50 formandos e somando 72 horas de formação.

A Escola Agrícola da Madeira continua fortemente empenhada em promover formações com elevado interesse para o sector primário, actualizado os nossos agricultores sobre as práticas e técnicas agrícolas, mas, também, motivando e incentivando o desencadear de novas produções, uma vez que são cada vez mais os interessados e curiosos de pessoas fora do sector mas que têm um olhar atento para agricultura. Só com melhor e mais formação teremos agricultores mais sensibilizados para produções mais rentáveis e com futuro.