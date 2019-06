Abastecimento de água afectado segunda-feira no Funchal devido a intervenção na rede

A Câmara Municipal do Funchal informa que na próxima segunda-feira, dia 24 de Junho, irá decorrer uma intervenção na rede de abastecimento de água do Caminho da Portada de Santo António, na freguesia do Monte, entre as 9h e as 17 horas, afectando o abastecimento de água no respectivo caminho, no troço compreendido entre a Estrada Luso Brasileira e o Caminho da Lombada, e ainda na Travessa dos Poços, Caminho Santo António dos Capuchos e no Caminho do Monte, desde o nº. 144 até ao 130.