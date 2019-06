Através de um comunicado dirigido à imprensa, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que irá decorrer, entre as 14 e as 17 horas da próxima segunda-feira, dia 24 de Junho, uma intervenção na rede de abastecimento de água na a Rua do Oudinot.

O abastecimento será, por isso, interrompido no referido arruamento, pelo que a autarquia “agradece a compreensão de todos”.