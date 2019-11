Abastecimento de água afectado esta tarde em algumas zonas do Funchal

A Câmara Municipal do Funchal informa que durante as próximas horas, o abastecimento de água será afectado em algumas artérias da cidade devido a uma intervenção na rede de abastecimento de água no Lombo da Quinta, na freguesia de Santa Maria Maior.

Desta forma, a Travessa dos Salões, Vereda dos Salões, Caminho dos Salões, Ladeira da Fonte, Rampa da Fonte, Caminho da Fonte, e Estrada da Boa Nova, desde o nº. 189 até ao nº. 181, são as zonas afectadas nas próximas horas.