A Uber já está disponível no Funchal. Desde o início desta tarde que já é possível utilizar viagens da Uber na ilha da Madeira. Confirma-se assim o reforço da operação da Uber em território nacional, com a expansão à Madeira do serviço proporcionado aos utilizadores da aplicação da Uber. De acordo com o comunicado da Uber, a aplicação passa agora a disponibilizar a sua opção de viagem mais económica, uberX, “que trará aos habitantes e visitantes da Ilha da Madeira uma alternativa de mobilidade simples, segura e conveniente”.

Actualmente a Uber serve utilizadores nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto, assim como na Região do Algarve, Braga, Guimarães, Coimbra, Aveiro e agora a Ilha da Madeira, cobrindo assim mais de 65 % do território nacional. Desde a chegada da Uber a Portugal já foram realizados mais de 2,5 milhões de downloads da aplicação.