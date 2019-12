“A tecnologia faz parte desta nova geração”, diz Jorge Carvalho

Na cerimónia de entrega de licenças ‘Mundo da Música’, que decorreu ao início da tarde na Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar dos Ilhéus, Jorge Carvalho disse que “a tecnologia faz parte desta nova geração”.

“Tudo se torna mais fácil em termos de aprendizagem quando estamos imersos no processo e esta ferramenta vem proporcionar exactamente uma maior envolvência, participação e interacção dos alunos com o processo de ensino-aprendizagem”, enalteceu Jorge Carvalho, contextualizando a introdução dos manuais digitais no 5.º ano de escolaridade como uma aproximação das motivações e do contexto quotidiano dos jovens.

“Não temos dúvidas que, com estas novas metodologias, estamos a contribuir para que a formação dos nossos alunos, neste princípio da multiliteracia, neste caso particular na componente da música, aconteça de forma positiva”, acrescentou o secretário regional.

Estas aplicações interactivas, designadamente, Flute Master, Rhytmic Village, e Cornelius Composer, sustentadas na metodologia de Kodaly e Orff, pedagogos de referência da área de educação musical, constituem ferramentas que permitem desenvolver e complementar, de uma forma apelativa e divertida, as aprendizagens e os conteúdos previstos no programa e aprendizagens essenciais de música.

Esta iniciativa enquadra-se na aposta que a SRE tem vindo a realizar na introdução de novas tecnologias nas escolas enquanto mais-valias para a aquisição de competências por parte dos alunos.

De referir que estas aplicações foram distinguidas, a nível mundial, tendo obtido, a título de exemplo, o 1.º lugar ‘Microsoft Partners in Learning’, o prémio ‘5 de 5 estrelas Top Best Apps For Kids’ e o ‘Golden Bee’, entre outros.

Esta experiência piloto na Região Autónoma da Madeira envolve, este ano lectivo, 14 escolas, perspectivando-se que no futuro seja alargado a um maior número de estabelecimentos.

Lista das 14 escolas que participam nesta experiência piloto:

EB1/PE/C da Ladeira e Lamaceiros

EB1/PE da Corujeira

EB1/PE da Lourencinha

EB1/PE da Assomada

EB1/PE do Caniço

EB1/PE/C Eng. Luís Santos Costa

EB1/PE do Areeiro e Lombada

EB1/PE dos Ilhéus - Coronel Sarmento

EB1/PE da Cruz de Carvalho

EB1/PE/C de Santo Amaro

EB1/PE de São Martinho

EBS de Santa Cruz

EBS de Machico

EBS Bispo D. Manuel Ferreira Cabral