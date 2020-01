“A mudança política em 2021, no Funchal, depende, em muito, dos nossos jovens”

Na tomada de posse da Comissão Política Concelhia do Funchal da JSD/Madeira – que decorreu, neste final de dia, na sede regional da Rua dos Netos – o Secretário-geral do PSD/Madeira fez questão de sublinhar a importância da participação ativa dos mais jovens “na mudança política desta cidade, em 2021”, frisando que é com todos, sem exceção, que o Partido conta para garantir que “o Funchal volte a ser uma cidade mais digna e, especialmente, mais capacitada para corresponder aos anseios dos cidadãos, concretamente dos mais jovens”.

Uma cidade que, frisou, “carece de um outro rumo e estratégia, uma outra capacidade de resposta às reais necessidades de quem aqui vive e que, diariamente, se sente defraudado por quem atualmente lidera o Executivo Municipal”.

José Prada que, na ocasião e dirigindo-se ao Presidente da Comissão Política empossado, Francisco Gonçalves, reconheceu, mais uma vez, o trabalho que a JSD/M tem vindo a desenvolver – assim como o contributo prestado ao longo do ano passado e nas três vitórias eleitorais alcançadas – a favor do Partido e da Região, apelando a que “todos, sem exceção, dos mais jovens ao menos jovens, participem e se envolvam, diretamente, no projeto autárquico e colaborem para que, em 2021, o PSD/M saia vencedor”.

Refira-se que, depois da Calheta e do Funchal, as Comissões Políticas Concelhias da JSD/Madeira tomam posse, amanhã, na Ribeira Brava e, no dia 30 de janeiro, na Ponta do Sol. Em fevereiro, nos dias 3 e 5, tomarão posse Câmara de Lobos e Santa Cruz, respetivamente, sendo que, entre os dias 10 e 15, estão previstas as tomadas de posse dos concelhos de Santana, São Vicente, Machico, Porto Moniz e Porto Santo.