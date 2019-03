A maior tragédia na história mundial da aviação foi há 42 anos

Há 42 anos ocorreu o fatídico ‘desastre aéreo de Tenerife’, um acidente que envolveu dois Boeing 747 - um da KLM Royal Dutch Airlines, procedente de Amsterdão e outro da Pan American, procedente de Los Angeles -, que causou a morte de mais de 570 pessoas, sendo considerado assim o maior desastre aéreo da história. Uma catástrofe causada pela combinação de diversos factores, como terrorismo, clima, erros humanos e falhas na comunicação do controlo de tráfego aéreo.

O DIÁRIO de 29 de Março de 1977 relatava essa situação, dois dias depois (27 de Março de 1977), dando conta que uma bomba estivera na origem da catástrofe.

Nessa época, a explosão de uma bomba no aeroporto de Gran Canária, ilha espanhola, e a ameaça de uma segunda bomba, provou o desvio urgente das aeronaves para Tenerife, entre eles os voos KLM 4805 e Pan Am 1736.

No entanto, a notícia adiantada nessa edição de 1977, não dava conta dos factos, uma vez que aguardava o apuramento das responsabilidades.

Actualmente, através de uma pesquisa na Internet, é possível obter mais informação sobre este desastre. Quanto a principal causa do acidente, ou a mais provável, prende-se com o facto do capitão do voo da KLM ter tentando descolar sem autorização dos controladores.

Uma investigação levada a cabo, na época, especificou que o capitão não tentou descolar intencionalmente, mas sim, porque acreditava já ter obtido essa autorização, devido a confusões na pronúncia do inglês. Nessa mesma época, os investigadores holandeses acusaram a KLM de má formação a tripulação. No entanto, voltaram atrás com essa acção e acusaram o controlo de tráfego aéreo de Tenerife por má compreensão da língua inglesa.

O acidente teve ainda consequências duradouras sobre a indústria da aviação, em particular na área da comunicação. A comunicação e a frases padrão foram severamente modificadas, como forma de reduzir possíveis erros de interpretação.

Outro facto curioso prende-se com a construção de um novo aeroporto em Tenerife, na zona sul, o qual se encontra ao nível do mar, evitando assim a formação de nevoeiro.