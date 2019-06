“A Madeira tem de estar com estes emigrantes”, revela Miguel Albuquerque

Miguel Albuquerque janta hoje em Londres no Ibis Earls Court (Ilec Conference Centre), com cerca de 1.000 emigrantes madeirenses que vivem no Reino Unido, uns com receios naturais que derivam do Brexit, outros com visões em relação a possíveis investimentos na Madeira.

O presidente do Governo Regional vai encontrar madeirenses em diversos estados de vida e não tem dúvidas de que a Madeira “tem de estar com estes emigrantes”, sendo importante “contactá-los pessoalmente e manter esta ligação de proximidade” entre quem governa a região e quem vive no estrangeiro.

O líder do executivo madeirense considera igualmente importante “transmitir uma imagem de segurança”, garantindo que, independentemente da evolução política da situação do Reino Unido (RU), “o Estado Português e a Região têm tudo preparado para salvaguardar e enquadrar os interesses da nossa comunidade que é muito importante, até para a própria economia do Reino Unido, sobretudo na área social, uma vez que o serviço de saúde do RU depende de muitos profissionais portugueses que aqui trabalham”.

Por último, Albuquerque pretende explicar a situação da economia da Região, alcançada ao fim destes quatro anos de mandato, e fazer um balanço nesta área, relembrando aos emigrantes que a Região estará sempre “receptiva a acolhê-los, quer como investidores, quer como residentes”.