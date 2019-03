O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, presidiu, esta tarde, às comemorações dos 20 anos da Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR), evento que se realizou na sede do Serviço Regional da Protecção Civil, na Cancela.

Num discurso recheado de farpas a Lisboa, Albuquerque não quis deixar de sublinhar a importância da União Europeia no desenvolvimento da Madeira nos últimos 42 anos e, em particular, no apoio ao socorro civil.

“O que permitiu na verdade a criação deste serviço foi um conjunto de boas decisões políticas e a circunstância de termos autonomia política (...) se nós estivéssemos à espera que em Lisboa tomassem a decisão penso que ainda estávamos na pré-história da criação deste serviço”, começou por referir o presidente do Governo.

Numa altura que diz haver “diversos equívocos de interpretação sobre a evolução da Madeira”, realçou que “a Europa foi muito mais importante para nós do que o Estado português”. “Grande parte da comparticipação e dos montantes para o financiamentos dos equipamentos de socorro para todas as corporações de bombeiros e para o socorro civil vem da UE e não do Estado”, acrescentou.

Em contrapartida, disse que “do Estado só temos recebido desconsiderações”, fazendo referência às declarações da ministra da Saúde, a propósito do Estado insistir em deduzir o valor do património regional na comparticipação assumida pela República para a construção do novo hospital.

“A Madeira recebeu muito da União Europeia e temos de mostrar mais uma vez o nosso reconhecimento”, atirou.

Albuquerque aproveitou ainda para “louvar os profissionais que ao longo de todos estes ano incorporaram este serviço” e que fizeram com que o o serviço da EMIR seja “altamente respeitando junto da população”.

“A Região está empenhada em melhorar a capacidade operacional e técnica da EMIR”, assegurou o presidente do Governo, mostrando-se ainda solidário com a homenagem ao médico Carlos Alberto, fundador da EMIR.

Na ocasião estiveram também presentes os antigos secretários regionais com a tutela da Protecção Civil e os antigos presidentes do Serviço Regional da Protecção Civil.

Fundada em 1999, a EMIR é presentemente coordenada pelo médico António Brazão, que lidera igualmente o Serviço de Emergência Médica Regional (SEMER), que tutela aquela.

A Equipa Médica de Intervenção Rápida é composta por 15 médicos e 10 enfermeiros, enquanto que o SEMER já tem 44 profissionais, incluindo os técnicos diferenciados que funcionam no âmbito do novo Sistema de Triagem e Aconselhamento Electrónico.