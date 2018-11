A descida do IRC é “manifestamente insuficiente”, defende o PS

“A descida anunciada é manifestamente insuficiente. Basta ver que nos Açores a taxa [de IRC] é de 16,2%”, começa por dizer o deputado Victor Freitas, do PS, sobre a medida anunciada pelo Governo Regional de que vai aliviar a carga fiscal das empresas em 2019, notícia que faz a manchete da edição impressa do DIÁRIO desta quarta-feira.

O Governo Regional fez saber que no próximo ano a taxa geral do IRC cai de 21% para 20%. E a taxa que incide sobre as Pequenas e Médias Empresas (PME), em que se tributa a matéria colectável até os primeiros 15 mil euros, é desagravada de 16% para 13,6%.

Reage Victor Freitas: “Na nossa óptica, face aquilo que foram as expectativas criadas junto dos empresários de que haveria uma quebra substancial, é uma descida minúscula e uma desilusão”.

Já sobre a descida de 16% para 13,6% da taxa de IRC para as PME, relativas aos primeiros 15 mil euros de lucro, Victor Freitas lembra as contas do presidente da Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Economistas. Paulo Pereira explicou que esta alteração é uma “ajuda ténue” e que, na prática, terá pouco impacto nas contas das empresas: “As expectativas era que houvesse uma descida maior para ter impacto”, sustenta.

Victor Freitas aproveita também para realçar que as taxas de IVA na Madeira - normal, intermédia e reduzida - são todas superiores às que são aplicadas nos Açores.

E salienta ainda: “É um Orçamento influenciado pela candidatura de Paulo Cafôfo à presidência, o que obriga o Governo Regional a tomar algumas medidas simpáticas”.