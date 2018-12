84 mil euros firmam compromisso do Governo Regional para com bombeiros voluntários e Cruz Vermelha

O secretário regional da Saúde, com a tutela da Protecção Civil, assinou hoje os contratos programa com as Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários da RAM e Cruz Vermelha Portuguesa, num valor total que ultrapassa os 84 mil euros. Os contratos-programa celebrados com a AHBV da Calheta, AHBV de Câmara de Lobos, AHBV Madeirenses, AHBV do Porto Santo, AHB da Ribeira Brava e Ponta do Sol, AHBV de Santana e AHBV de São Vicente e Porto Moniz vigoram até 31 de Dezembro do presente ano.

Na ocasião, Pedro Ramos relembrou que, esta tarde, o Governo Regional aprovou apoios às corporações municipais, nomeadamente Santa Cruz, Machico e Sapadores do Funchal.

Por outro lado, salientou o grupo de trabalho que foi criado para estudar o financiamento destas corporações. “Nós não estamos preocupados com o que se passa a nível nacional. Nós estamos preocupados com a situação, porque avizinham-se tempos difíceis a nível da Autoridade Nacional da Protecção Civil. Julgo que aqui estamos a fazer o caminho inverso”, afirmou Pedro Ramos.

O secretário fez um balanço positivo de 2018, com menos incidentes e com a utilização do meio aéreo, que permitiu uma resposta mais abrangente. “É para continuar”, salientou o governante, sem deixar de agradecer todo o trabalho feito pelas associações humanitárias, pelos presidentes, comandante e restantes operacionais.