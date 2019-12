800 Missas do Parto em 9 dias

Entre os dias 15 e 24 de Dezembro vão haver cerca de 800 Missas do Parto. A notícia que faz manchete no DIÁRIO deste domingo explica que esta tradição secular vai levar milhares às igrejas e capelas da Região e há horários para todos os gostos. Novo bispo do Funchal inicia roteiro no Curral das Freiras e ainda não há empresas de animação turística a trabalhar com esta oferta junto dos visitantes.

Eis os restantes temas de relevo da sua primeira capa:

‘Autogolo no último minuto minimiza estragos’

O Marítimo empatou ontem com o Santa Clara e o treinador verde-rubro José Gomes tem uma longa caminhada pela frente. Já o Nacional venceu o líder Farense e mantém segundo lugar da II Liga;

‘Bioforma expande-se para o mercado nacional’

Miguel Caires, administrador do Grupo Alberto Oculista que há seis meses adquiriu a empresa madeirense, revela que a primeira loja abre na segunda quinzena de Janeiro, em Lisboa;

‘OCM e DIÁRIO abrilhantam quadra’

Concerto de Natal com canções e magia da ‘Broadway’ no dia 21. Até lá saiba que o parque de diversões de Machico cativa público, mesmo que os animais nos circos dividam opiniões. Polícia dá conselhos para Festa segura;

‘Alunos da Madeira bem posicionados no país e a nível internacional’

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt. Pode ainda visitar o nosso ‘site’, que se encontra em permanente actualização, ou acompanhar-nos via rádio, nomeadamente na TSF-Madeira, sintonizando a frequência 100 FM.

Votos de um excelente domingo e boas leituras com o seu DIÁRIO