67% das escolas da Região possuem bandeira verde

A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, esteve presente no Centro de Convívio Idoso Ativo da Casa do Povo de Água de Pena, na cerimónia de entrega da Bandeira Verde no âmbito do projecto “Eco-Escolas”. Uma instituição que já faz parte do programa desde 2012/2013 e que no âmbito deste programa pretende implementar novos modelos mais eficientes e mais amigos do ambiente, nomeadamente na redução do consumo de sacos de plástico, aumento da recolha seletiva e reutilização de peças de vestuário.

Na ocasião a governante fez saber que durante o ano letivo 2018/2019, foram galardoadas 129 Eco-Escolas (129 bandeiras verdes) correspondendo a 67% das escolas da Região que possuem esta distinção que premeia as boas práticas ambientais.

Susana Prada sublinhou ainda o papel do Governo Regional no combate às alterações climáticas e a importância da implementação de uma economia cada vez mais circular, bem como o contributo que todos devem dar para um futuro melhor. “Todos temos um papel importante a desempenhar” sublinhou.

O concelho de Machico conta atualmente com 10 Eco-escolas.