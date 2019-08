5 números desta segunda-feira, 5 de Agosto

25 mil euros

As obras de beneficiação e recuperação que a Câmara Municipal do Funchal vai realizar, em Agosto, na Sala de Reuniões da Vereação, estão orçadas em cerca de 25 mil euros.

887 mil euros

O Governo Regional entregou um total de 887 mil euros destinados a 33 projectos de várias empresas da Região, esta segunda-feira, ao abrigo do Sistema de Incentivos do Instituto do Desenvolvimento Empresarial (IDE).

8,8 milhões de dormidas

Em 2018, o número de dormidas no alojamento turístico global na Madeira aproximou-se dos 8,8 milhões (-0,7% que em 2017). Os residentes em Portugal contribuíram com 969,0 mil dormidas, um acréscimo homólogo de 1,4%, e os estrangeiros não residentes originaram cerca de 7,8 milhões de dormidas, um decréscimo de 0,9%.

-2,4% em hotéis

Em 2018, a hotelaria apresentou uma quebra nas dormidas (-2,4%). O o Reino Unido foi o principal mercado ( 25,7% do total), seguido da Alemanha (24,7% do total). O mercado britânico decresceu 3,5% e o germânico 1,4%.

216.901 em AL

No Alojamento Local, 216.901 hóspedes (+8,7%) deram origem a 1.178,5 mil dormidas, um crescimento de 12,7% face a 2017.Os dados do turismo são da Direcção Regional de Estatística da Madeira.