5 números desta quarta-feira, 10 de Julho

Cinco arguidos

É o número de arguidos na investigação a uma alegada fraude na obtenção do subsídio de mobilidade aérea da Madeira. Dois foram hoje detidos pela PJ.

8 euros

É quanto custa o bilhete para assistir à comédia ‘A Pulga Atrás da Orelha’, que será levada à cena a partir de terça-feira no Teatro Municipal Baltazar Dias.

180 quilómetros

É a medida dos caminhos florestais que serão limpos pelo Governo Regional, para diminuir a carga combustível e regularizar o piso.

50 sindicalistas

Número de dirigentes sindicais ligados à USAM que participaram esta tarde numa arruada, no Funchal, contra as alterações no Código do Trabalho.

2 padres

Marco Abreu e André Pinheiro serão ordenados padres na Sé do Funchal no dia 27 deste mês, numa cerimónia presidida pelo bispo Nuno Brás.