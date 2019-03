30 instituições e 200 utentes celebraram padroeiro do Lar da Bela Vista

O Lar da Bela Vista está hoje em festa com a comemoração do padroeiro São José. Ao logo do dia foram várias as actividades que alegraram os utentes e seus familiares num verdadeiro arraial madeirense.

As comemorações contaram com a presença da secretária regional da Inclusão e dos Assuntos Sociais que fez questão de assinalar a data junto de 30 instituições e de 200 utentes.

Para Rita Andrade, esta é uma data bonita por tudo o que significa (Dia do Pai, Dia de São José e Dia do Santo padroeiro da Instituição) assinalada todos os anos com “agrado e satisfação” que ajuda a manter as pessoas activas.

Nesta festa recria-se um típico arraial madeirense, com missa, procissão, barracas de ‘comes e bebes’ e animação musical.

Foram convidadas cerca de 30 instituições, com uma participação média de 200 idosos provenientes de toda a ilha de lares ou centros de dia e convívio.