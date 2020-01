3ª edição da ‘Madeira Startup Retreat’ já mexe

Começou mais uma ‘Madeira Startup Retreat’. “Isto é a terceira edição de um programa de aceleração. Quando isto foi pensado pela primeira vez o objectivo era trazer startups internacionais e colocar a Madeira no mapa, nesta questão da inovação na área do turismo e do lazer”, lembrou Carlos Lopes, presidente da Startup Madeira, sublinhando que actualmente a ilha serve também como ponto de partida para o desenvolvimento de vários negócios no mercado europeu.

A ‘Madeira Startup Retreat’ tem ganho projecção e cada vez mais empresas mostram interesse, que o digam as 44 que se inscrevam, ainda que apenas 11 tenham sido escolhidas, nomeadamente: Local Cave (Brasil); Localie (Holanda); Oveit (Roménia); Pelagic Dive Travel (Austrália); Qwixi (Letónia); Sally Road Trips (Reino Unido); SnowPass (Portugal); SpotAR (Alemanha); Tell The Hotel (Suíça); e Wanda Maps (EUA); YouTravel.me (Rússia).