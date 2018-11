25 especialistas do país participam no Curso de Cirurgia Otológica no Funchal

A 6ª edição o Curso Cirurgia Otológica arrancou hoje, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, reunindo 25 especialistas, otorrinolaringologistas para acompanhar em directo as cirurgias otológicas, a decorrer no bloco operatório dessa unidade de saúde, sob a coordenação do reconhecido médico alemão, especialista nesta área, Doutor Parwis Mir-Salim.

Pedro Ramos falou de uma iniciativa direccionada para os profissionais, num curso que tem como metodologia a apresentação dos casos clínicos, discussão e visualização da técnica cirúrgica.

“Todas as especialidades têm, de facto, uma nova visão, uma nova forma de estar aqui no SESARAM e são muito empreendedoras. Só assim se consegue motivar os colegas, mudar a nossa governância clínica, mudar a nossa atitude perante a nossa população”, explicou o secretário regional da Saúde.

No âmbito desta iniciativa serão intervencionados 8 pacientes, nas seguintes especificidades cirúrgicas: estapedotomia, timpanoplastia, timpanoplastia por técnica endoscópica, mastoide-epitimpanectomia com timpanoplastia e implante coclear.

Este curso decorre até ao próximo sábado, dia 24 de Novembro.