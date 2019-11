20% dos trabalhadores não docentes aderiram à greve nas escolas da Madeira

Um quinto dos trabalhadores não docentes das escolas da Madeira aderiam hoje à greve nacional, segundo o primeiro balanço efectuado no início da tarde desta sexta-feira pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

Relativamente ao período da manhã, a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia informa que dos 1.595 trabalhadores não docentes nas escolas, 309 fizeram greve, o correspondente a 19,4% do total;

Além disso, dos 568 trabalhadores não docentes nas creches e estabelecimentos do pré-escolar e do 1.º Ciclo, 164 fizeram greve, o equivalente a 28,9% e dos 1027 trabalhadores não docentes nas escolas dos 2.º e 3.º ciclos e do ensino secundário, 145 fizeram greve, o correspondente a 14%.

Informa ainda que a EB1/PE Visconde Cacongo, a EB1/PE Cruz de Carvalho e a EB1/PE Eleutério de Aguiar tiveram os serviços encerrados, sem actividade lectiva.